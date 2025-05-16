Фанаты разошлись во мнении о Егоре Дёмине после увиденного на драфт-комбайне НБА

Фанаты отреагировали на выступление 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА – 2025. Многие оказались впечатлены габаритами спортсмена и его видением площадки. При этом были также болельщики, которые высказали мнение, что Егор переоценён, а чтобы добиться успеха в НБА, ему потребуется время. Предлагаем ознакомиться с некоторыми комментариями фанатов, которые те оставили под видео с упражнениями Дёмина на драфт-комбайне.

«Мне действительно нравится, как он отдаёт передачи. Также впечатляют его габариты».

«Если вы смотрели матчи BYU, то знаете, что Дёмин проявлял себя лучше всех!»

«Команде, которая выберет его на драфте, невероятно повезёт»

«Переоценён».

«Надо прибавить в уверенности».

«В НБА ему потребуется время».

Упражнения Егора Дёмина на драфт-комбайне НБА — 2025: