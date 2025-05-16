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Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
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«Будет очень жёсткая игра». Щербенёв — о пятом матче «Зенита» с «Локо»

«Будет очень жёсткая игра». Щербенёв — о пятом матче «Зенита» с «Локо»
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Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Щербенёв объяснил, чего ждёт от пятой игры полуфинальной серии в плей-офф Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Я думаю, что будет очень жёсткая игра, потому что «Локомотив» набрал ход. Они почувствовали свою игру и вернулись в эту серию. Но всё-таки у нас преимущество домашней площадки, и надо защищать домашние стены, продолжать так, как мы делали это раньше. Поэтому перед нашими болельщиками сделаем всё, чтобы победить и повести в этой серии», — приводит слова Щербенёва официальный сайт «Зенита».

На данный момент счёт в серии равный (2-2). Пятый матч пройдёт сегодня, 16 мая, в 19:00 мск. «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги, поэтому на всех стадиях плей-офф имеет преимущество домашнего паркета.

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