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Авторитетный инсайдер поделился мнением насчёт Бронни Джеймса в «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер поделился мнением насчёт Бронни Джеймса в «Лейкерс»
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Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Дэйв Макменамин поделился мнением по поводу того, что Бронни Джеймс может получить больше игрового времени в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне НБА.

«Я думаю, что он мог бы стать игроком ротации к середине следующего сезона, если продолжит придерживаться заданной траектории. Он вернулся после остановки сердца. Бронни только начинает развиваться как баскетболист, как личность. Не похоже, что он может уйти куда-нибудь в тень и делать свою работу. Он всегда в центре внимания, в какой-то момент он нашёл способ пройти через это и провёл очень успешный сезон в Лиге развития НБА», — сказал Макменамин в подкасте Hear District.

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