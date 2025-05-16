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«Парма» объявила об уходе американца Гарретта Нэвелса

«Парма» объявила об уходе американца Гарретта Нэвелса
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Американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс покинул «Парму». Об этом информирует пресс-служба пермского клуба.

«Мы желаем Гарретту удачи, благодарим за отзывчивость, трудолюбие, искренность и большой вклад в успехи «Пармы» в этом сезоне», — говорится в сообщении команды.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 32-летний американский легионер принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 16 очков, совершал 3,9 подбора и отдавал 3,7 передачи.

«Парма» заняла восьмое место по итогам регулярного чемпионата, а в четвертьфинале плей-офф уступила «Зениту» (0-3 в серии).

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