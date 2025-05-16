Американскому баскетболисту грозит смертная казнь в Индонезии

Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий в чемпионате Индонезии за команду «Тангеранг Хоукс», арестован за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда. Об этом информирует Merdeka.com.

Сообщается, что при досмотре посылки было обнаружено 20 упаковок соответствующих конфет, что оказалось эквивалентно 869 граммам марихуаны. Полиция задержала Джареда и провела обыск в его квартире.

Джаред признался, что заказал конфеты в первый раз. По его словам, посылка предназначалась для личного потребления.

Отмечается, что спортсмену может грозить 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.

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