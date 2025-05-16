«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 16 мая, пройдёт пятый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 19:00 по московскому времени.

Полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. В настоящий момент счёт в серии равный — 2-2.

Ранее в финал уже вышел действующий чемпион Единой лиги — московский ЦСКА. В полуфинале армейцы встречались с финалистом прошлого сезона казанским УНИКСом и победили в серии со счётом 4-0.

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