«Завязывайте». Кевин Дюрант с негативом обратился к СМИ из-за травмы Джейсона Тейтума

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант раскритиковал аналитика программы The Facility Эммануэля Ачо (бывший игрок НФЛ), который утверждал, что «Бостон Селтикс» лучше играет без Джейсона Тейтума, чем с ним на паркете.

«Эти «артисты» испортили наш вид спорта. Футболисты, без обид, но вы все должны оставаться на своих полосах. Вы не знаете, каково это — находиться между этими полосами, передохните. Парни, которые рано бросили футбол, чтобы болтать в СМИ, говорят о психологической устойчивости, завязывайте», — написал Кевин Дюрант в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА Тейтум получил травму. Форвард не сумел самостоятельно покинуть паркет, ему потребовалась коляска. В итоге оказалось, что Джейсон получил разрыв ахиллова сухожилия.