Стал известен новый клуб Гарретта Нэвелса после ухода из «Пармы»

Американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс подписал контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 32-летний американский игрок выступал за пермскую «Парму». Нэвелс принял участие в 43 матчах, в которых в среднем набирал 16 очков, совершал 3,9 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Гарретт уже выступал за «Уралмаш». Екатеринбургскую команду он представлял в сезоне-2023/2024. В 44 матчах тогда он в среднем набирал 14,2 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 3,6 передачи. В этом сезоне «Уралмаш» вышел в четвертьфинал Единой лиги, где уступил «Локомотиву-Кубань» (1-3 в серии).

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