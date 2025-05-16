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Хавьер Паскуаль поделился мнением о пятой игре между «Зенитом» и «Локо»

Хавьер Паскуаль поделился мнением о пятой игре между «Зенитом» и «Локо»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал, чего ждать от пятой игры полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между сине-бело-голубыми и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем дома, а дома мы крепкая команда. Думаю, мы заслуживали победу и в четвёртом матче. Теперь, в пятой игре, нам нужно быть внимательными, сосредоточенными на всём, что мы можем контролировать, и постараться сделать это лучше. Попытаться сыграть лучше в защите, в атаке, понимая, что встреча будет очень эмоциональной. Ждём, что арена будет заполнена нашими болельщиками, которые сильно помогут нам», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

В этой серии пока побеждали лишь домашние команды. Сперва «Зенит» выиграл две встречи кряду в Санкт-Петербурге, затем «Локомотив-Кубань» дважды оказался сильнее в Краснодаре. Пятый матч пройдёт на домашнем паркете сине-бело-голубых.

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