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Отец Тейтума назвал вероятные сроки возвращения сына в строй после разрыва ахилла

Отец Тейтума назвал вероятные сроки возвращения сына в строй после разрыва ахилла
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Джастин Тейтум, отец одного из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, поделился подробностями относительно ожидаемых сроков возвращения сына в строй после травмы. Напомним, Джейсон получил повреждение во время четвёртого матча второго раунда плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Бостоном» (113:121). Позже ему диагностировала разрыв правого ахиллова сухожилия.

«Отец Джейсона Тейтума сказал, что, по прогнозам врачей, его сын будет отсутствовать восемь-девять месяцев из-за разрыва ахиллова сухожилия», — сказал американский журналист и обозреватель Марк Спирс в эфире NBA Today.

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