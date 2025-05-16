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Аналитик рассказал, почему Леброну Джеймсу стоит вернуться в «Кливленд»

Аналитик рассказал, почему Леброну Джеймсу стоит вернуться в «Кливленд»
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Аналитик и обозреватель Ник Райт посоветовал форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу вернуться в состав «Кливленд Кавальерс».

«Прямо сейчас в Восточной конференции есть отличная возможность. Яннис [Адетокунбо] может переехать, а Тейтум, к сожалению, получил разрыв ахиллова сухожилия, что, вероятно, означает его отсутствие в следующем году. Здесь будет одна команда… а не 10, как на Западе.

Просто возвращайся домой, Леброн. Это его 23-й сезон, но никто не может сказать, что он сдал позиции. За всё время существования «Кливленд» ни разу не проходил дальше второго раунда, за исключением того времени, когда в команде был Леброн, а они жили в финалах НБА.

Это может произойти только в том случае, если Леброн готов играть практически за бесценок. На самом деле, он должен сказать: «Я сделал своё дело в Лос-Анджелесе — принёс команде чемпионство и помог заполучить игрока, которого они сделают следующим мистером «Лейкерс». Я дал им семь лет и больше, чем кто-то мог ожидать».

Как бы хорош ни был Лука Дончич, у Брона больше шансов выиграть чемпионство в составе «Кливленда», не потому что «Кавальерс» обязательно лучше, а потому, что им придётся выиграть два сложных раунда в плей-офф: финал конференции и финал НБА. А Запад очень глубокий и сложный», — приводит слова Райта Fadeaway World.

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