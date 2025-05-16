Назван игрок, которого «Хьюстон» может предложить «Милуоки» за Янниса Адетокунбо

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» готова включить 22-летнего центрового Алперена Шенгюна в сделку по обмену тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Об этом рассказал авторитетный инсайдер NBCSports Курт Хелин.

Напомним, после вылета «Милуоки» из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — 2025 появились сведения, что греческий спортсмен думает над уходом из «Бакс». Ожидается, что представители Янниса и «Милуоки» встретятся в межсезонье, чтобы обсудить будущее игрока. Также ранее сообщалось, что Адетокунбо якобы заинтересован продолжить карьеру в штате США без подоходного налога.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: