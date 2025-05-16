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Фото: Андрей Кириленко встретился с руководителем НБА

Фото: Андрей Кириленко встретился с руководителем НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с заместителем комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марком Тейтумом. Также на снимке присутствует бывший баскетболист Владимир Дячок, являющийся в настоящий момент исполнительным директором РФБ.

Фото: Из личного архива Андрея Кириленко

Напомним, в настоящий момент проходит конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА), где присутствовал и Кириленко. Ранее сообщалось, что многие участники конгресса заявили о желании возвращения сборных России.

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