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Представлена переписка, в которой экс-девушка Эдвардса выставила его в дурном свете

Представлена переписка, в которой экс-девушка Эдвардса выставила его в дурном свете
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Айеша Ховард, бывшая девушка атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, в настоящий момент ведёт судебную тяжбу с баскетболистом относительно алиментов на дочь. Недавно издание In Touch поделилось скриншотом, где, как утверждается, представлена переписка между Ховард и Эдвардсом.

В переписке Айеша поинтересовалась у Эдвардса, нравится ли ему предохраняться во время полового акта, на что он ответил: «Да, но не в этот раз».

Ранее сторона Энтони утверждала, что Айеша спланировала беременность, чтобы родить ребёнка от игрока Национальной баскетбольной ассоциации.

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