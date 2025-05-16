Неизвестные выставили на продажу личную вещь скончавшегося Тиммы — друг Яниса

Блогер и друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил, что неизвестные выставили на продажу игровые шорты Яниса.

«Кстати, шорты эти купил на eBay. Это Яниса шорты. Как они попали туда, ещё непонятно, но во всяком случае они уже у меня. Золотой и красивой мамочке передам лично. Мы вас очень любим, наша родная Аусма. Держитесь, родная. Скоро полечу в мою любимую Ригу», — написал Пугачёв.

Фото: Из личного архива Марка Пугачёва

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: