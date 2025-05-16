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Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри: вопрос, что нужно этой команде в следующем году

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри: вопрос, что нужно этой команде в следующем году
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился ожиданиями от следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В нынешнем «воины» закончили борьбу в плей-офф, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» во втором раунде (1-4 в серии). Карри пропускал последние четыре игры из-за травмы.

«Мы хотим, чтобы эта поездка продолжалась как можно дольше. Вопрос лишь в том, что нужно этой команде в следующем году. Ответы будут даны летом, когда каждый будет индивидуально готовиться к тому, чтобы пережить ещё один сезон из 82 игр. Надеюсь, с чуть большим запасом прочности, когда нам не придётся подвергаться двухмесячным испытаниям только для того, чтобы выйти в плей-офф», — сказал Карри на пресс-конференции.

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Карри играет со своим сыном во время тайм-аута:

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