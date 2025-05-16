Видео: Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд перед скаутами НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд во время участия в драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Для этого спортсмену понадобилось всего 35 секунд.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

Напомним, драфт-комбайн НБА — 2025 проходит в период с 11 по 18 мая в Чикаго (США). Цель мероприятия заключается в том, чтобы дать возможность командам Национальной баскетбольной ассоциации ближе познакомиться с новичками, которые выставили свои кандидатуры на драфт лиги.

В этом году драфт пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.