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Видео: Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре перед скаутами НБА

Видео: Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре перед скаутами НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин совершил эффектный данк во время выступления в драфт-комбайне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Спортсмен начал движение за трёхочковой линией, после чего ускорился и вышел к кольцу.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов Национальной баскетбольной ассоциации:

Напомним, в сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Это был его дебютный сезон в NCAA. По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

В этом году драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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