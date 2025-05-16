Андрей Кириленко вспомнил, как чуть не оформил квинтупл-дабл в матче с «Лейкерс»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» в январе 2006 году. Кириленко тогда выступал за «Юту Джаз» и едва не оформил квинтупл-дабл (набор игроком в одном матче не менее 10 пунктов в пяти статистических показателях).

«Игра с «Лейкерс»» в январе 2006 года — один из тех матчей, когда всё складывалось как нужно. Тогда я закончил игру с 14 очками, восемью подборами, девятью передачами, шестью перехватами и семью блок-шотами. Почти квинтупл-дабл.

Не самое громкое достижение, но очень личное. Это был тот момент, когда особенно остро ощущаешь, насколько важен баланс во всём — защита, передача, взаимодействие, чтение игры. Никогда не считал себя чисто скорером. Мне всегда было важно становиться полезным в каждой фазе — и вот тогда это получилось почти идеально», — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Матч с «Лейкерс», в котором Андрей чуть не оформил квинтупл-дабл, состоялся 3 января 2006 года. «Юта» тогда победила со счётом 90:80.

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