«В Чикаго сейчас только и говорят». Известный эксперт по драфту раскрыл мнение о Дёмине

Известный эксперт и аналитик драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэтт Бэбкок поделился мнением о 19-летнем российском игроке Егоре Дёмине. В настоящий момент спортсмен участвует в драфт-комбайне НБА, который проходит в Чикаго.

«Здесь, в Чикаго, сейчас только и говорят, что Егор Дёмин на подъёме. И хотя я не большой поклонник оценки игроков по их выступлению в драфт-комбайне, Дёмин выглядел великолепно. Кажется, он может достичь пика в нужное время», — написал Бэбкок на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: