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ЕЛ призвала игроков соблюдать этику на фоне скандала с игроком «Зенита» Хантером

ЕЛ призвала игроков соблюдать этику на фоне скандала с игроком «Зенита» Хантером
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала заявление, в котором призвала игроков соблюдать спортивную этику на фоне многочисленных нарушений регламента в матчах серии 1/2 плей-офф организации.

«Единая Лига обращает внимание участников чемпионата на соблюдение этики и взаимного уважения! По ходу полуфинальных матчей Единая Лига выявила многочисленные нарушения регламента чемпионата, касающиеся этики и агрессивного отношения команд и участников матча друг к другу. Лига призывает уважать соперников, соблюдать принципы джентльменской игры и обращает внимание, что действия участников встречи должны отвечать требованиям спортивной этики!» — сказано в пресс-релизе.

Отметим, что одним из наиболее громких скандалов стало агрессивное поведение игрока «Зенита» американца Винса Хантера, который уронил LED-панели и пробил потолок в коридоре «Баскет-Холла» после того, как его удалили во второй четверти третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

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