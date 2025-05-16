Экс-игрок НБА Оукли дал прогноз на формат МВЗ, где сыграли бы сборные США и мира

61 летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Оукли дал прогноз на возможный вариант Матча всех звёзд, где будут соревноваться сборные США и мира, составленные из игроков лиги.

«Боже, эти парни [из сборной мира] пойдут убивать американцев. Лука, похоже, выйдет со скамейки запасных. Может сборной США удастся добиться маленького преимущества, но европейские игроки определённо будут выкладываться на все 100%», — приводит слова Оукли портал The Sports Rush.

Ранее Оукли заявил, что предпочёл бы играть с Леброном Джеймсом, а не с Майклом Джорданом, товарищем по команде которого Чарльз был с 1985 по 1988 годы.