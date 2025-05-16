Три игрока НБА из «Вашингтона» посетили последний матч «Кэпиталз» в плей-офф НХЛ

25-летний американский баскетболист Джордан Пул, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, и два его партнёра — французский защитник Билаль Кулибали и швейцарский форвард Кишон Джордж — посетили финальный матч коллектива Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф сезона-2024/2025 с «Каролиной Харрикейнз» (1:3).

Баскетболисты после приветствия на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» выбросили на нижние ярусы сектора пару сувениров.

Столичные хоккеисты уступили в серии со счётом 1-4 во втором раунде плей-офф и закончили своё выступление.