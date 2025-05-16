Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Три игрока НБА из «Вашингтона» посетили последний матч «Кэпиталз» в плей-офф НХЛ

Три игрока НБА из «Вашингтона» посетили последний матч «Кэпиталз» в плей-офф НХЛ
Комментарии

25-летний американский баскетболист Джордан Пул, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, и два его партнёра — французский защитник Билаль Кулибали и швейцарский форвард Кишон Джордж — посетили финальный матч коллектива Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф сезона-2024/2025 с «Каролиной Харрикейнз» (1:3).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 мая 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Мартинук) – 09:38     1:1 Бовиллье – 13:41     1:2 Свечников (Уокер, Джарвис) – 58:01     1:3 Джарвис – 59:33    

Баскетболисты после приветствия на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» выбросили на нижние ярусы сектора пару сувениров.

Столичные хоккеисты уступили в серии со счётом 1-4 во втором раунде плей-офф и закончили своё выступление.

Материалы по теме
Слишком красиво, чтобы быть правдой. Клуб НБА лишился таланта из-за одного дикого броска Слишком красиво, чтобы быть правдой. Клуб НБА лишился таланта из-за одного дикого броска
Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше Овечкин упустил последний шанс выиграть ещё один Кубок Стэнли? Что ждёт «Вашингтон» дальше
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android