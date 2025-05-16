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Дуэйн Бэйкон признан MVP регулярного сезона Единой лиги

Дуэйн Бэйкон признан MVP регулярного сезона Единой лиги
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29-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» американец Дуэйн Бэйкон признан Самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона-2024/25 Единой лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, в ходе регулярного чемпионата американский атлет принял участие в 42 матчах. В среднем за игру Дуэйн набирал 16,2 очка, делал 3,6 подбора, отдавал 1,9 результативных передачи, а также совершал 0,8 перехвата. Отметим, что Бэйкон также стал четвёртым по результативности игроком по итогам регулярного чемпионата.

В данный момент проходит пятый матч 1/2 серии плей-офф ЕЛ между «Зенитом» и «Локо», прямую трансляцию которого ведёт «Чемпионат».

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