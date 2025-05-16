Йокич присоединился к Леброну по показателям в матчах на вылет в плей-офф НБА

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», присоединился к 40-летнему форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратному чемпиону лиги Леброну Джеймсу по показателям в матчах на вылет в плей-офф.

Йокич и Леброн являются всего двумя игроками в истории лиги, которые набирают во встречах, способных привести к вылету команды из плей-офф, в среднем 25 очков, 10 подборов и пять передач.

В ночь на 16 мая коллектив Николы «Денвер» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (119:107), сделав счёт в серии 3-3.