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Йокич присоединился к Леброну по показателям в матчах на вылет в плей-офф НБА

Йокич присоединился к Леброну по показателям в матчах на вылет в плей-офф НБА
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», присоединился к 40-летнему форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратному чемпиону лиги Леброну Джеймсу по показателям в матчах на вылет в плей-офф.

Йокич и Леброн являются всего двумя игроками в истории лиги, которые набирают во встречах, способных привести к вылету команды из плей-офф, в среднем 25 очков, 10 подборов и пять передач.

В ночь на 16 мая коллектив Николы «Денвер» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» (119:107), сделав счёт в серии 3-3.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 25, Браун - 23, Строутер - 15, Портер - 10, Уэстбрук - 8, Гордон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 19, Дорт - 10, Карузо - 10, Уоллес - 10, Уильямс - 8, Хартенштайн - 8, Уильямс - 6, Джо - 2, Уиггинс - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс
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