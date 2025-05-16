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Карри не оставляет надежд на то, чтобы вновь стать чемпионом НБА

Карри не оставляет надежд на то, чтобы вновь стать чемпионом НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри не оставляет надежд, что его команде удастся стать чемпионами лиги.

«Конечно, мы разочарованы [тем, что проиграли в серии с «Миннесотой»]. Верим, что могли бы достичь большего, если бы все были здоровы. Но давайте двигаться дальше.

Если посмотреть на статистику за последние два месяца, даже в серии первого раунда с «Хьюстоном», когда мы были сосредоточены на цели, у нас было достаточно сил, чтобы победить и показать баскетбол довольно высокого уровня. Означает ли это, что можем выиграть чемпионат? Мы надеемся на это», — приводит слова Карри ESPN.

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