Карри не оставляет надежд на то, чтобы вновь стать чемпионом НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри не оставляет надежд, что его команде удастся стать чемпионами лиги.

«Конечно, мы разочарованы [тем, что проиграли в серии с «Миннесотой»]. Верим, что могли бы достичь большего, если бы все были здоровы. Но давайте двигаться дальше.

Если посмотреть на статистику за последние два месяца, даже в серии первого раунда с «Хьюстоном», когда мы были сосредоточены на цели, у нас было достаточно сил, чтобы победить и показать баскетбол довольно высокого уровня. Означает ли это, что можем выиграть чемпионат? Мы надеемся на это», — приводит слова Карри ESPN.