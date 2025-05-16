Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зенит – Локомотив-Кубань, результат матча 16 мая 2025, счёт 93:80, 1/2 финала Единая лига ВТБ 2024-2025

«Зенит» победил «Локо» с преимуществом в 13 очков и повёл в серии 1/2 плей-офф ЕЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 мая, состоялся пятый матч серии 1/2 плей-офф Единой лиги — 2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 93:80 (22:21, 26:22, 24:18, 21:19) в пользу сине-бело-голубых.

Таким образом, в серии повёл клуб из Санкт-Петербурга со счётом 3-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 30, Фрейзер - 29, Хантер - 11, Пойтресс - 8, Жбанов - 5, Уайт - 4, Швед - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 21, Миллер - 21, Макколл - 12, Мартюк - 7, Дженкинс - 6, Уэйли - 4, Елатонцев - 4, Емченко - 3, Квитковских - 2, Темиров, Узинский, Ищенко

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 30 очков, сделать пять подборов, отдать четыре передачи при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе «Локо» стал атакующий защитник Патрик Миллер. В ходе встречи представитель США набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал три передачи и совершил один перехват.

Напомним, следующий матч между «Зенитом» и «Локом» состоится 19 мая в Краснодаре.

Плей-офф Единой лиги. Календарь
Плей-офф Единой лиги. Турнирная таблица
Материалы по теме
MVP сезона и чемпион регулярки сделали шоу! Сине-бело-голубые — в одном шаге от финала
MVP сезона и чемпион регулярки сделали шоу! Сине-бело-голубые — в одном шаге от финала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android