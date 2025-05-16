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«Зенит» победил «Локо» с преимуществом в 13 очков и повёл в серии 1/2 плей-офф ЕЛ

Сегодня, 16 мая, состоялся пятый матч серии 1/2 плей-офф Единой лиги — 2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Игра завершилась со счётом 93:80 (22:21, 26:22, 24:18, 21:19) в пользу сине-бело-голубых.

Таким образом, в серии повёл клуб из Санкт-Петербурга со счётом 3-2.

Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 30 очков, сделать пять подборов, отдать четыре передачи при одной потере.

Наиболее результативным игроком в составе «Локо» стал атакующий защитник Патрик Миллер. В ходе встречи представитель США набрал 21 очко, сделал пять подборов, отдал три передачи и совершил один перехват.

Напомним, следующий матч между «Зенитом» и «Локом» состоится 19 мая в Краснодаре.