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Стали известны возможности «Лейкерс» на рынке в межсезонье 2025 года

Стали известны возможности «Лейкерс» на рынке в межсезонье 2025 года
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Обозреватель The Athletic Йован Буха озвучил возможности команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке в межсезонье 2025 года.

«Лейкерс» нужно найти способ добавить к Дончичу в состав крупного игрока, более высокий уровень защиты, бросков и атлетизма, что гораздо легче сказать, чем сделать. И им нужно сделать это, имея ограниченные возможности для формирования состава, особенно если Джеймс не пойдёт на сокращение зарплаты, что маловероятно, как говорилось до этого.

В этом случае «Лейкерс», скорее всего, получат в своё распоряжение только $ 5,7 млн и несколько торговых активов: один выбор в первом раунде, несколько истекающих контрактов и Далтона Кнехта», — приводит слова Бухи издание Fadeaway World.

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