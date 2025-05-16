Стали известны возможности «Лейкерс» на рынке в межсезонье 2025 года

Обозреватель The Athletic Йован Буха озвучил возможности команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на рынке в межсезонье 2025 года.

«Лейкерс» нужно найти способ добавить к Дончичу в состав крупного игрока, более высокий уровень защиты, бросков и атлетизма, что гораздо легче сказать, чем сделать. И им нужно сделать это, имея ограниченные возможности для формирования состава, особенно если Джеймс не пойдёт на сокращение зарплаты, что маловероятно, как говорилось до этого.

В этом случае «Лейкерс», скорее всего, получат в своё распоряжение только $ 5,7 млн и несколько торговых активов: один выбор в первом раунде, несколько истекающих контрактов и Далтона Кнехта», — приводит слова Бухи издание Fadeaway World.