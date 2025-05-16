Четвёртый сотрудник клуба НБА за семь месяцев подал в суд на оранизацию — Athletic

Во вторник, 13 мая, сотрудник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» подал в суд на команду, ссылаясь на обвинения в дискриминации, домогательствах и незаконных наказаниях, сообщили в The Athletic.

Это уже четвёртый случай за последние семь месяцев, когда действующий или бывший сотрудник подаёт иск против «Санз». Последний иск был подан адвокатами, представляющими интересы Джина Трейлора в окружном суде США в штате Аризона. Трейлор был принят на работу в январе 2023 года в качестве директора по охране труда, безопасности и управлению рисками. Согласно жалобе, в его обязанности входила оценка рисков для безопасности, финансов и репутации организации.