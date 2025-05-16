Кириленко посетил заседание Центрального Бюро ФИБА вместе с Дирком Новицки и Яо Мином

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил вместе с Дирком Новицки и Яо Мином церемонию жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира — 2027, после чего принял участие в заседании Центрального Бюро ФИБА в Бахрейне. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По итогам жеребьёвки были определены соперники, которые сыграют 420 матчей в шести окнах с ноября 2025 по март 2027 года. А на заседании ЦБ ФИБА была представлена обновлённая информация о подготовке к молодёжному чемпионату мира среди мужчин и женщин в 2025 году, а также даты женских и мужских континентальных кубков ФИБА. Кроме того, Центральное Бюро утвердило мужской календарь на 2027-2031 год.

Одной из важных тем стали изменения по увеличению квоты для игроков дисциплины 3х3 на Олимпиаде. Так, вместо восьми мужских и восьми женских команд баскетбол на Олимпиаде будут представлять по 12 мужских и женских команд.