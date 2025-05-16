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В ФИБА почтили память вечного президента «Автодора» Владимира Родионова

В ФИБА почтили память вечного президента «Автодора» Владимира Родионова
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) почтила память члена Зала славы Единой лиги ВТБ, именитого игрока и вечного президента БК «Автодор» Владимира Родионова на заседании Центрального Бюро ФИБА в Манаме, Бахрейн.

«Вспоминая Владимира Родионова, который скончался в декабре 2023-го в возрасте 76 лет, мы видим человека, который посвятил 41 год своей жизни руководству «Автодора». Его вклад в развитие баскетбола в Саратове и в России был огромен. Его уход оставил невосполнимую пустоту в сердцах поклонников спорта», — говорится в пресс-релизе организации.

Владимир Евстафьевич является также и основателем саратовского клуба.

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