Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» Паскуаль оценил вклад Шведа в победу над «Локомотивом» в пятом матче

Тренер «Зенита» Паскуаль оценил вклад Шведа в победу над «Локомотивом» в пятом матче
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаля подвёл итоги пятого матча полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой санкт-петербуржцев со счётом 93:80. Петербуржцы вышли вперёд в серии — 3-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 30, Фрейзер - 29, Хантер - 11, Пойтресс - 8, Жбанов - 5, Уайт - 4, Швед - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 21, Миллер - 21, Макколл - 12, Мартюк - 7, Дженкинс - 6, Уэйли - 4, Елатонцев - 4, Емченко - 3, Квитковских - 2, Темиров, Узинский, Ищенко

«Прежде всего я хочу поблагодарить фанатов, которые заполнили арену, они придали нам дополнительной энергии. Это один из тех матчей, когда нам удалось выиграть каждую из четырёх четвертей, и мы смогли сдерживать соперника под нашим кольцом. Сегодня мы лучше контролировали подбор, это принесло свои плоды.

Сегодня вся команда сыграла здорово, конечно, Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон были индивидуально хороши. Наши игроки не машины, а живые люди, в один день у них может что-то получиться, в другой — нет. Конечно, очень хотелось бы, чтобы они продолжили так же играть в шестом матче в Краснодаре.

Алексей Швед — очень важный игрок, мы всегда поддерживаем его. Он здорово выступил во второй половине встречи сегодня. Если разбирать четвёртый матч серии в Краснодаре — там он тоже начал прибавлять, это было заметно. Очень важно иметь такого игрока — он умён и читает игру, видит, кто как чувствует себя на площадке, и помогает всем остальным партнёрам», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после игры.

Материалы по теме
MVP сезона и чемпион регулярки сделали шоу! Сине-бело-голубые — в одном шаге от финала
MVP сезона и чемпион регулярки сделали шоу! Сине-бело-голубые — в одном шаге от финала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android