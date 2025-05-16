Тренер «Зенита» Паскуаль оценил вклад Шведа в победу над «Локомотивом» в пятом матче

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаля подвёл итоги пятого матча полуфинальной серии с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой санкт-петербуржцев со счётом 93:80. Петербуржцы вышли вперёд в серии — 3-2.

«Прежде всего я хочу поблагодарить фанатов, которые заполнили арену, они придали нам дополнительной энергии. Это один из тех матчей, когда нам удалось выиграть каждую из четырёх четвертей, и мы смогли сдерживать соперника под нашим кольцом. Сегодня мы лучше контролировали подбор, это принесло свои плоды.

Сегодня вся команда сыграла здорово, конечно, Трент Фрейзер и Дуэйн Бэйкон были индивидуально хороши. Наши игроки не машины, а живые люди, в один день у них может что-то получиться, в другой — нет. Конечно, очень хотелось бы, чтобы они продолжили так же играть в шестом матче в Краснодаре.

Алексей Швед — очень важный игрок, мы всегда поддерживаем его. Он здорово выступил во второй половине встречи сегодня. Если разбирать четвёртый матч серии в Краснодаре — там он тоже начал прибавлять, это было заметно. Очень важно иметь такого игрока — он умён и читает игру, видит, кто как чувствует себя на площадке, и помогает всем остальным партнёрам», — сказал Паскуаль на пресс-конференции после игры.