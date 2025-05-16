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Ведищев: вся передняя линия провалила игру, парни показали себя ниже уровня матчей 1/2

Ведищев: вся передняя линия провалила игру, парни показали себя ниже уровня матчей 1/2
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о поражении своей команды в пятом матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги с «Зенитом» (80:93). Теперь счёт в серии составляет 3-2 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
16 мая 2025, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
93 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Бэйкон - 30, Фрейзер - 29, Хантер - 11, Пойтресс - 8, Жбанов - 5, Уайт - 4, Швед - 3, Воронцевич - 3, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Локомотив-Кубань: Кливленд - 21, Миллер - 21, Макколл - 12, Мартюк - 7, Дженкинс - 6, Уэйли - 4, Елатонцев - 4, Емченко - 3, Квитковских - 2, Темиров, Узинский, Ищенко

«Поздравляю «Зенит» с победой. Сегодня у них было больше желания, чем у нас. Мне трудно сказать, с чем это связано. Может, мы устали. Не знаю, какие причины, мы очень плохо защищались. Особенно лидерам «Зенита» дали чувствовать свою игру — Бэйкону и Фрэйзеру — они делали всё, что хотели. Из-за этого и в нападении у нас не получилось то, что мы планировали.

Нам очень сильно не хватило игры больших. Вся передняя линия провалила матч — Мартюк, Елатонцев, Уэйли, Квитковских. Показали себя ниже того уровня, который нужен для полуфинальных матчей.

Мы достаточно медленно играли в первой половине, так как передняя линия не включилась ни в нападении, ни в защите. Нам нужно было играть чуть быстрее, поэтому мы и перешли на маленькую пятёрку», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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