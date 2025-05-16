«То, ради чего ты живёшь». Гилджес-Александер — о седьмом матче с «Денвером»

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, высказался о седьмом матче с коллективом «Денвер Наггетс» во втором раунде плей-офф североамериканской лиги в сезоне-2024/2025.

«Делай или умри. Это то, ради чего ты живёшь. Это то, ради чего ты работал всю свою жизнь», — приводит слова Гилджес-Александера издание Clutch Points.

В ночь на 16 мая «Оклахома» проиграла в шестой встрече с «Наггетс» со счётом 107:119. На счету канадского защитника по итогам матча 32 очка, три подбора и шесть передач.