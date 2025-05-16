Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«То, ради чего ты живёшь». Гилджес-Александер — о седьмом матче с «Денвером»

«То, ради чего ты живёшь». Гилджес-Александер — о седьмом матче с «Денвером»
Комментарии

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, высказался о седьмом матче с коллективом «Денвер Наггетс» во втором раунде плей-офф североамериканской лиги в сезоне-2024/2025.

«Делай или умри. Это то, ради чего ты живёшь. Это то, ради чего ты работал всю свою жизнь», — приводит слова Гилджес-Александера издание Clutch Points.

В ночь на 16 мая «Оклахома» проиграла в шестой встрече с «Наггетс» со счётом 107:119. На счету канадского защитника по итогам матча 32 очка, три подбора и шесть передач.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 25, Браун - 23, Строутер - 15, Портер - 10, Уэстбрук - 8, Гордон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 19, Дорт - 10, Карузо - 10, Уоллес - 10, Уильямс - 8, Хартенштайн - 8, Уильямс - 6, Джо - 2, Уиггинс - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Материалы по теме
Йокич присоединился к Леброну по показателям в матчах на вылет в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android