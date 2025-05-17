Елевич: без участия наших сборных международные турниры многое теряют. Без России — никуда

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказался о решении Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола (ФИБА) продлить отстранение российских и белорусских клубов и национальных команд от соревнований под эгидой организации.

«Решение по нынешней ситуации было ожидаемым. Ну, пока не пустили. Но куда они денутся?! Всё равно пустят. Нет, конечно, уверенности, что это случится скоро — не думаю, что прямо скоро это произойдёт, но рано или поздно всё равно пустят. Будем ждать, будем терпеть. Куда они без нас? Не допускать к соревнованиям такую страну, как наша, — полный абсурд. Без нашего участия международные соревнования многое теряют. Без России — никуда!» — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

Напомним, национальные команды России и Беларуси не принимают участия в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года. Кроме того, запрет действует на клубном уровне для команд из этих двух стран.