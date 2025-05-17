Тейтума выписали из больницы — ESPN

27-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» американец Джейсон Тейтум был выписан из больницы в Нью-Йорке после успешно перенесённой операции по восстановлению порванного правого ахиллова сухожилия. Об этом сообщает портал ESPN.

Американский атлет получил травму в ходе четвёртого матча серии 1/4 плей-офф НБА с «Нью-Йорк Никс» (113:121).

Напомним, после падения на паркет Джейсон не смог самостоятельно покинуть площадку, ему потребовалась коляска.

Отметим, что Джейсон провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (16 из 28 — с игры, где 7 из 16 — трёхочковые; 3 из 3 — со штрафных), сделал восемь подборов и четыре результативные передачи.