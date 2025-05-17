Андрей Кириленко назвал один из памятных и определяющих моментов в своей карьере

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что Олимпийские игры 2008 года имеют ключевое влияние на его карьеру.

«Один из самых памятных и определяющих моментов в моей карьере — это Олимпиада 2008 года в Пекине. Именно тогда моя карьера как будто разделилась на два этапа: до и после. До — ты молодой игрок, который идёт к мечте, к цели. А после — ты уже её достиг и начинаешь этим по-настоящему наслаждаться.

Мне доверили нести знамя всей нашей национальной команды на церемонии открытия Олимпийских игр. И мне кажется, что для спортсмена, во всяком случае для меня, это самая большая привилегия и честь, какая только может быть. Ты идёшь по стадиону, несёшь флаг своей страны, открываешь Олимпиаду — это очень круто. Это волнующе, трогательно. И это, без преувеличения, это один из важнейших моментов в моей жизни и карьере», — написал Кириленков своём телеграм-канале.

На Олимпиаде-2008 сборная России заняла третье место в медальном зачёте, завоевав 60 медалей — 24 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые. Женская сборная по баскетболу завоевала третье место, а мужская оказалась пятой в своей группе и не вышла в плей-офф.