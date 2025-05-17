Россиянка Анастасия Косу официально совершила дебют в женской НБА

Сегодня, 17 мая, завершился матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Даллас Уингз» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 99:84 в пользу гостевой команды.

Знаковым событием стал дебют 20-летней российской баскетболистки Анастасии Оливари Косу в североамериканской лиге. В четвёртой четверти при уже уверенном преимуществе её команды Косу вывели на площадку — она провела на паркете три минуты.

За это время россиянка допустила одну потерю, а её показатель «плюс-минус» составил «-3». Напомним, на прошедшем драфте WNBA Анастасию выбрала «Миннесота» под 15-м общим номером.

Анастасия Косу исполнила победный танец с «Миннесотой»: