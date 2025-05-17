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Россиянка Анастасия Косу официально совершила дебют в женской НБА

Россиянка Анастасия Косу официально совершила дебют в женской НБА
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Сегодня, 17 мая, завершился матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Даллас Уингз» принимал «Миннесоту Линкс». Игра завершилась со счётом 99:84 в пользу гостевой команды.

WNBA Подробнее

Знаковым событием стал дебют 20-летней российской баскетболистки Анастасии Оливари Косу в североамериканской лиге. В четвёртой четверти при уже уверенном преимуществе её команды Косу вывели на площадку — она провела на паркете три минуты.

За это время россиянка допустила одну потерю, а её показатель «плюс-минус» составил «-3». Напомним, на прошедшем драфте WNBA Анастасию выбрала «Миннесота» под 15-м общим номером.

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