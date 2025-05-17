«Нью-Йорк» разгромил чемпиона прошлого сезона «Бостон» и вышел в полуфинал плей-офф НБА

В ночь с 16 на 17 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и чемпионом сезона-2023/2024 «Бостон Селтикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:81 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (108:105 OT, 91:90, 93:115, 121:113, 102:127, 119:81).

«Никс» вышли в финал Восточной конференции (полуфинал НБА), «Селтикс» завершили сезон-2024/2025. Самыми результативными игроками матча стали выступающие за «Нью-Йорк» лёгкий форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, набравшие по 23 очка.

В финале конференции «Никс» сыграют с «Индианой Пэйсерс», которая победила в пяти матчах лучшую команду Востока в регулярном сезоне «Кливленд Кавальерс» (4-1).