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Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс, результат матча 17 мая 2025, счет 119:81, 1/4 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Нью-Йорк» разгромил чемпиона прошлого сезона «Бостон» и вышел в полуфинал плей-офф НБА
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В ночь с 16 на 17 мая мск на паркете арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между «Нью-Йорк Никс» и чемпионом сезона-2023/2024 «Бостон Селтикс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 119:81 и завершили серию в свою пользу — 4-2 (108:105 OT, 91:90, 93:115, 121:113, 102:127, 119:81).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 81
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Брансон - 23, Бриджес - 22, Таунс - 21, Макбрайд - 10, Харт - 10, Ачиува - 6, Колек - 3, Робинсон - 1, Пэйн, Дадье, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 20, Притчард - 11, Хорфорд - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Корнет - 5, Шейерман - 5, Холидэй - 4, Порзингис - 4, Крэйг - 3, Тиллман - 2, Кета - 2, Дэвисон - 1, Уолш

«Никс» вышли в финал Восточной конференции (полуфинал НБА), «Селтикс» завершили сезон-2024/2025. Самыми результативными игроками матча стали выступающие за «Нью-Йорк» лёгкий форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, набравшие по 23 очка.

В финале конференции «Никс» сыграют с «Индианой Пэйсерс», которая победила в пяти матчах лучшую команду Востока в регулярном сезоне «Кливленд Кавальерс» (4-1).

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