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Результаты игрового дня плей-офф НБА 17 мая

Результаты игрового дня плей-офф НБА 17 мая
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В ночь с 16 на 17 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 17 мая

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» — 119:81 (счёт в серии 4-2).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 81
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Брансон - 23, Бриджес - 22, Таунс - 21, Макбрайд - 10, Харт - 10, Ачиува - 6, Колек - 3, Робинсон - 1, Пэйн, Дадье, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 20, Притчард - 11, Хорфорд - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Корнет - 5, Шейерман - 5, Холидэй - 4, Порзингис - 4, Крэйг - 3, Тиллман - 2, Кета - 2, Дэвисон - 1, Уолш

«Никс» вышли в финал Восточной конференции (полуфинал НБА), «Селтикс» завершили сезон-2024/2025.

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали лёгкий форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий защитник Джейлен Брансон (оба — «Нью-Йорк»), набравшие по 23 очка.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
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