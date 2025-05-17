Результаты игрового дня плей-офф НБА 17 мая

В ночь с 16 на 17 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась одна встреча серии 1/4 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

Все результаты игрового дня НБА 17 мая

«Нью-Йорк Никс» – «Бостон Селтикс» — 119:81 (счёт в серии 4-2).

«Никс» вышли в финал Восточной конференции (полуфинал НБА), «Селтикс» завершили сезон-2024/2025.

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали лёгкий форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий защитник Джейлен Брансон (оба — «Нью-Йорк»), набравшие по 23 очка.

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