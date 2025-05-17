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«Нью-Йорк» вышел в финал конференции плей-офф НБА впервые в XXI веке

«Нью-Йорк» вышел в финал конференции плей-офф НБА впервые в XXI веке
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«Нью-Йорк Никс» вышел в полуфинал плей-офф НБА (финал Восточной конференции). В шестом матче четвертьфинальной серии с чемпионом сезона-2023/2024 «Бостон Селтикс» «Никс» одержали разгромную победу 119:81, завершив противостояние со счётом 4-2 (108:105 OT, 91:90, 93:115, 121:113, 102:127, 119:81).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 81
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Брансон - 23, Бриджес - 22, Таунс - 21, Макбрайд - 10, Харт - 10, Ачиува - 6, Колек - 3, Робинсон - 1, Пэйн, Дадье, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 20, Притчард - 11, Хорфорд - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Корнет - 5, Шейерман - 5, Холидэй - 4, Порзингис - 4, Крэйг - 3, Тиллман - 2, Кета - 2, Дэвисон - 1, Уолш

При этом «Никс» ни разу не достигали этой стадии в XXI веке. Предыдущий выход ньюйоркцев в финал Востока датирован сезоном-1999/2000.

Ранее первым финалистом Востока стала «Индиана Пэйсерс», которая в пяти матчах переиграла лучший клуб конференции в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс» (4-1).

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