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Звезда «Денвера» может пропустить седьмой матч из-за серьёзной травмы — Чарания

Звезда «Денвера» может пропустить седьмой матч из-за серьёзной травмы — Чарания
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29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, может не сыграть в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Оклахомой-Сити Тандер» из-за травмы, сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«У форварда «Денвера» Аарона Гордона диагностировано растяжение мышц задней поверхность бедра, и его участие в седьмом матче с «Оклахома Сити Тандер» под вопросом, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ночь на 16 мая «Наггетс» обыграли «Оклахому» со счётом 119:107 и перевели серию в седьмой матч.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 25, Браун - 23, Строутер - 15, Портер - 10, Уэстбрук - 8, Гордон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 19, Дорт - 10, Карузо - 10, Уоллес - 10, Уильямс - 8, Хартенштайн - 8, Уильямс - 6, Джо - 2, Уиггинс - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс
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