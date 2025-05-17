Звезда «Денвера» может пропустить седьмой матч из-за серьёзной травмы — Чарания

29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, может не сыграть в седьмом матче серии второго раунда плей-офф с «Оклахомой-Сити Тандер» из-за травмы, сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

«У форварда «Денвера» Аарона Гордона диагностировано растяжение мышц задней поверхность бедра, и его участие в седьмом матче с «Оклахома Сити Тандер» под вопросом, сообщают источники ESPN», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

В ночь на 16 мая «Наггетс» обыграли «Оклахому» со счётом 119:107 и перевели серию в седьмой матч.