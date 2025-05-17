Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джейсон Кидд: Харрисон не консультировался со мной перед обменом Дончича на Дэвиса

Джейсон Кидд: Харрисон не консультировался со мной перед обменом Дончича на Дэвиса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд рассказал о том, что генеральный менеджер команды Нико Харрисон не советовался с ним по поводу громкого обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса, и Кидд узнал об этом событии, когда сделка уже была подтверждена.

«Нико сказал мне, что мы собираемся внести небольшие изменения… это произошло в отеле в Кливленде, и он сказал, что новости появятся уже через час, и вот как это в итоге произошло. Услышав его слова, я начал перебирать множество вариантов в голове, я вернулся в свой номер, чтобы начать выяснять, как мы будем использовать Энтони Дэвиса. Но из-за этих изменений нам не пришлось спорить», — приводит слова Кидда Fadeaway World.

Напомним, 2 февраля 2025 года Дончич, наряду с Макси Клебером и Маркиффом Моррисом, были обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Макса Кристи, Энтони Дэвиса и право выбора в первом раунде драфта 2029 года.

Материалы по теме
В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале
В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android