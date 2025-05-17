Джейсон Кидд: Харрисон не консультировался со мной перед обменом Дончича на Дэвиса

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд рассказал о том, что генеральный менеджер команды Нико Харрисон не советовался с ним по поводу громкого обмена Луки Дончича на Энтони Дэвиса, и Кидд узнал об этом событии, когда сделка уже была подтверждена.

«Нико сказал мне, что мы собираемся внести небольшие изменения… это произошло в отеле в Кливленде, и он сказал, что новости появятся уже через час, и вот как это в итоге произошло. Услышав его слова, я начал перебирать множество вариантов в голове, я вернулся в свой номер, чтобы начать выяснять, как мы будем использовать Энтони Дэвиса. Но из-за этих изменений нам не пришлось спорить», — приводит слова Кидда Fadeaway World.

Напомним, 2 февраля 2025 года Дончич, наряду с Макси Клебером и Маркиффом Моррисом, были обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Макса Кристи, Энтони Дэвиса и право выбора в первом раунде драфта 2029 года.