Голдин: персонал НБА сказал мне, что я должен играть в топ-лиге

24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий на позиции центрового, высказался об опыте выступления в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и о рекомендации, которую ему дали сотрудники Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Персонал НБА сказал мне, что я должен играть в одной из топ-лиг. Я должен играть против более физически подготовленных команд. «Большая десятка» — самая физически подготовленная лига. Это определённо помогло мне понять, как нужно играть с такими соперниками», — приводит слова Голдина издание 777Score.

Голдин, как ожидается, будет выбран в конце второго раунда драфта-2025, либо же в статусе «незадрафтованный».