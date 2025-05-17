«Проигрыш как смерть». Джейлен Браун — о вылете «Селтикс» в полуфинале плей-офф НБА

28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника дал комментарий по поводу вылета своей команды на полуфинальной стадии плей-офф, где они уступили «Нью-Йорк Никс» в шестой встрече со счётом 81:119.

«Проигрыш «Никс» ощущается как смерть. Но меня учили, что есть жизнь после смерти, так что будем готовы к тому, что будет дальше.

Я горжусь нашей командой. Мы сражались. Мы прошли через множество битв. У нас еще будет много поводов для радости. Это не конец пути, точно не конец для меня. Я вернусь еще сильнее.

Нужно принять это с высоко поднятой головой. Я знаю, «Бостон»… Сейчас все выглядит мрачно, особенно из-за травмы Джей Ти и таким завершением сезона. Но впереди много чего хорошего. И я хочу, чтобы город верил в это. Это не конец. Я с нетерпением жду того, что будет дальше», — приводит слова Брауна портал Courtside Buzz у себя в социальных сетях.

Стоит отметить, что именно «Селтикс» являлись явными фаворитами накануне этого противостояния.