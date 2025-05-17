Видео: фанаты «Никс» окружили автобус с игроками «Бостона» после победы в серии плей-офф

Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» окружили автобус с игроками и персоналом действующих чемпионов североамериканской лиги «Бостон Селтикс» после победы в шестом матче серии со счётом 119:81, в котором «Никс» выбили «Бостон» из борьбы за трофей в сезоне-2024/2025.

На видеозаписи слышно, как поклонники команды из Нью-Йорка скандируют «Пока, пока» и «К чёрту, Бостон!».

«Никс» выиграли в серии со счётом 4-2. Самыми результативными игроками последнего матча стали звёзды «Нью-Йорка»: лёгкий форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, набравшие по 23 очка.