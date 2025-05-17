Видео: фанаты «Никс» окружили автобус с игроками «Бостона» после победы в серии плей-офф
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Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» окружили автобус с игроками и персоналом действующих чемпионов североамериканской лиги «Бостон Селтикс» после победы в шестом матче серии со счётом 119:81, в котором «Никс» выбили «Бостон» из борьбы за трофей в сезоне-2024/2025.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 81
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Брансон - 23, Бриджес - 22, Таунс - 21, Макбрайд - 10, Харт - 10, Ачиува - 6, Колек - 3, Робинсон - 1, Пэйн, Дадье, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 20, Притчард - 11, Хорфорд - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Корнет - 5, Шейерман - 5, Холидэй - 4, Порзингис - 4, Крэйг - 3, Тиллман - 2, Кета - 2, Дэвисон - 1, Уолш
На видеозаписи слышно, как поклонники команды из Нью-Йорка скандируют «Пока, пока» и «К чёрту, Бостон!».
«Никс» выиграли в серии со счётом 4-2. Самыми результативными игроками последнего матча стали звёзды «Нью-Йорка»: лёгкий форвард О Джи Ануноби и разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, набравшие по 23 очка.
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