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Никита Курбанов высказался о возможном матче сборной Единой лиги со сборной НБА

Никита Курбанов высказался о возможном матче сборной Единой лиги со сборной НБА
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Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов дал комментарий по поводу возможного матча между сборными Единой лиги ВТБ и лигой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Матч сборных Единой лиги ВТБ и НБА? Тяжело сказать, будем ли мы конкурентными в этом матче. Потому что всё-таки у нас уже давно не было такого опыта. С последнего опыта игры с командой НБА прошло уже больше 10 лет, если не ошибаюсь. Но для начала вопрос тут даже не в конкуренции, а в том, что нам бы сначала вернуться в Евролигу. Матч с НБА — это всё-таки достаточно глобальный вопрос, который чуть-чуть уходит за рамки спорта.

Наверное, это было бы интересно. Но не думаю, что здесь речь пойдёт о каком-то серьёзном соперничестве. Это больше будет жест политического движения друг к другу. Но в эту степь лезть не хочется. Само мероприятие точно было бы интересно болельщикам, но сначала давайте начнём с такого матча в хоккее», — приводит слова Курбанова Legalbet.

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