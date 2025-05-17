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Названа причина, по которой Яннис Адетокунбо не захочет обмена в «Майами»

Названа причина, по которой Яннис Адетокунбо не захочет обмена в «Майами»
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Инсайдер НБА Брэндон Робинсон сообщил, что у тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо есть сомнения по поводу обмена в «Майами Хит» из-за президента клуба Пэта Райли.

«Источники в лиге сообщили мне, что Пэт Райли и «Майами Хит» втихую изучили сценарии, в которых двукратный MVP в конечном итоге может быть вырван из «Милуоки», но вот в чём загвоздка: я слышал, что Яннис не в восторге от Пэта Райли. И это может оказаться большим препятствием, чего явно не ожидали в «Майами», — приводит слова Робинсона Fadeaway World.

Напомним, после вылета «Милуоки» из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации — 2025 появились сведения, что греческий спортсмен думает над уходом из «Бакс».

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