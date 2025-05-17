Видео: Никола Йокич обнимает дочку во время разминки перед матчем плей-офф НБА

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», во время предматчевой разминки перед шестой встречей второго раунда плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (119:107) поиграл в раздевалке со своей дочерью, обняв её.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 32 очка, три подбора и шесть ассистов. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл, записав в свой актив 29 очков и 14 подборов, а также восемь результативных передач.

Решающая седьмая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 17 на 18 мая мск.

Ранее стало известно, что один из лидеров «Денвера» Аарон Гордон может пропустить седьмую встречу из-за повреждения, о чём сообщил авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.