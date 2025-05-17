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Видео: Никола Йокич обнимает дочку во время разминки перед матчем плей-офф НБА

Видео: Никола Йокич обнимает дочку во время разминки перед матчем плей-офф НБА
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30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, играющий на позиции центрового за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», во время предматчевой разминки перед шестой встречей второго раунда плей-офф с «Оклахома-Сити Тандер» (119:107) поиграл в раздевалке со своей дочерью, обняв её.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
16 мая 2025, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 29, Маррей - 25, Браун - 23, Строутер - 15, Портер - 10, Уэстбрук - 8, Гордон - 5, Уотсон - 4, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Холмгрен - 19, Дорт - 10, Карузо - 10, Уоллес - 10, Уильямс - 8, Хартенштайн - 8, Уильямс - 6, Джо - 2, Уиггинс - 2, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, на счету которого 32 очка, три подбора и шесть ассистов. Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл, записав в свой актив 29 очков и 14 подборов, а также восемь результативных передач.

Решающая седьмая игра серии пройдёт в Оклахома-Сити в ночь с 17 на 18 мая мск.

Ранее стало известно, что один из лидеров «Денвера» Аарон Гордон может пропустить седьмую встречу из-за повреждения, о чём сообщил авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

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