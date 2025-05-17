Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В полуфинале НБА сойдутся суперзвёзды, выходившие на ринг WWE

В полуфинале НБА сойдутся суперзвёзды, выходившие на ринг WWE
Аудио-версия:
Комментарии

В финале Восточной конференции сезона-2024/2025 встретятся коллективы «Нью-Йорк Никс» и «Индианы Пэйсерс», лидеры которых — 28-летний разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон и 25-летний защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибёртон — встречались друг с другом на ринге популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE).

Фото: Кадр из трансляции

В ночь на 29 июня на шоу WWE SmackDown, которое прошло на домашнем стадионе «Нью-Йорка» «Мэдисон Сквер Гарден», Халибёртон вышел к рингу вместе с Логаном Полом, в то время как Брансон сидел в зале, а позже помешал Тайризу вмешаться в поединок и помочь Логану, после чего между звёздами произошла перепалка на ринге.

Это не первые звёзды НБА, которые принимают участие в шоу WWE. Ранее в реслинг-промоушене появлялся Трей Янг из «Атланты Хоукс», Лонзо Болл вместе со своим отцом Лаваром, легендарный Карл Мэлоун провёл командный поединок с ДДП против Денниса Родмана и Халка Хогана. Сам Деннис не раз выходил на поединки и стал членом Зала славы WWE. А в 2016-м Шакил О'Нил вышел на ринг на главном шоу — WrestleMania 32, приняв участие в бою по правилам «Батл роял».

Первый матч финала Востока между «Никс» и «Пэйсерс» состоится в ночь на 22 мая.

Материалы по теме
В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале
В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android